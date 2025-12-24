Lucca può aiutare a contenere gli indicatori del costo del lavoro

vedi letture

Ci sarà abbondanza in attacco non appena Lukaku, da capitano non giocatore, si trasformerà in centravanti d’urto: per assistere Hojlund, stargli alle spalle, al fianco o davanti. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che parla poi di Lorenzo Lucca: "Manna, intanto, vuole capire cosa possa dare Lucca e non glielo ha mandato a dire: «Lorenzo è forte, lo abbiamo voluto, ma deve alzare i giri del motore per giocare in questo Napoli. Bisogna darci dentro non solo in partita ma anche in settimana. Per ora è con noi, poi vediamo cosa succede. Sta a lui».

Lucca ha estimatori, è arrivato in prestito con diritto di riscatto e può comunque aiutare a contenere gli indicatori del costo del lavoro, insieme a Marianucci, che ha bisogno di spazio e potrebbe trovarlo altrove, come Ambrosino. Non necessariamente Mazzocchi, che invece ha chance concrete di restare. E così si traccia la via. Da Voghera è tutto, direbbe solenne la massaia. A voi Napoli".