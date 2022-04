Barbano sul CdS: "Gli arbitri possono decidere lo scudetto. Nello scaricabarile col VAR gli errori"

"Il fattore A può decidere la volata". Sulle pagine del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano si concentra sui fischietti

"Il fattore A può decidere la volata". Sulle pagine del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano si concentra sui fischietti: "Decide il fattore A, dove A sta per arbitri. A sei giornate dal termine lo scudetto sta nelle loro mani. Possono lasciarlo scivolare verso la pendenza naturale del merito sportivo. Ma se sbagliano, anche una sola volta, possono decidere chi vince. Un errore arbitrale in questa fase finale per le squadre di vertice può valere un punto, se trasforma una sconfitta in un pareggio, o viceversa; e può valere due punti, se trasforma un pareggio in un vittoria, o viceversa. Per fortuna non può valere tre punti, essendosi conclusi tutti gli scontri diretti. Questo per dire che il finale di stagione chiama gli arbitri a una responsabilità speciale. Soprattutto nella gestione di quel rapporto delicatissimo tra direttore di gara in campo e responsabile della sala Var. È nella competizione, o piuttosto nello scaricabarile tra i due, che si annida la maggior parte degli errori di questo campionato".