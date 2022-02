Barbano sul CdS: "Inter, non solo l'effetto Champions. Lautaro inguardabile da mesi"

Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport: "Inter, non solo l'effetto Champions. Lautaro inguardabile da mesi". Nerazzurri ko in casa contro il Sassuolo. La squadra di Inzaghi ha pagato l'effetto Champions, come accaduto a Manchester City e PSG, ma l'Inter ha conquistato 5 punti nelle ultime 5 partite. Ma l'Inter ha perso anche a causa degli errori di Dzeko e Lautaro ("Le prestazioni dell’argentino sono oramai da mesi inguardabili") e gli errori della difesa e del centrocampo. E ora tutte sull'attenti perché "il mercato di gennaio e gli impegni di Coppa riducono il gap agonistico e di qualità tra grandi e provinciali. Da qui alla fine nessun risultato è scontato, a prescindere dalla classifica".