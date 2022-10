Barbano sul Cds: "Napoli, segnali di stanchezza mentale. Spalletti dosi meglio le forze"

A sottolinearlo, dalle colonne del Corriere dello Sport, è Alessandro Barbano, che mette però in evidenza "qualche segnale da non trascurare"

"Il Napoli sta dove merita, davanti a tutti in Italia e in Europa, perché ha più qualità, più carattere e più saggezza tattica dei rivali fin qui incontrati". A sottolinearlo, dalle colonne del Corriere dello Sport, è Alessandro Barbano, che mette però in evidenza "qualche segnale da non trascurare" ricavabile dalla trasferta di Cremona: "Il primo riguarda una lieve stanchezza mentale, e a tratti fisica, che affiora in una partita sempre dominata, e mai subita, ma non con la stessa lucidità di altre". Con quest'avvisaglia Luciano Spalletti dovrà fare i conti: "Fin qui ha utilizzato l’undici titolare con una prevalenza netta - prosegue il giornalista -, con l’intento di fare il vuoto attorno a sé. E lo ha fatto anche ieri, se si eccettua la giornata di riposo concessa a Zielinski, poi entrato negli ultimi venti minuti. Però ci sono nella rosa azzurra giocatori di qualità, che forse avrebbero potuto dare un po’ di fiato ai titolari, e che invece sono rimasti spesso a guardare". Il momento è straordinario, ma è giunta l'ora di "gestire le energie con un equilibrio maggiore, perché la posizione in classifica maturata in campionato e in Champions, e gli esiti dei confronti vincenti contro squadre di caratura europea come Liverpool, Ajax e Milan, candidano gli azzurri a giocarsi le proprie carte in entrambi i trofei".