Barcellona, numeri impietosi con Setien: tanti infortuni e bassa media gol

Il Barcellona ha ritrovato la testa della classifica ieri grazie alla vittoria del Betis (ex squadra di Setien) sul Real. Ma in casa blaugrana fanno i conti con i numeri impietosi dell'ultimo periodo: da quando c'è stato il cambio in panchina, la media reti si è abbassata da 2,6 a 1,75. In più, a preoccupare ci sono gli infortuni: si sono fermati Arthur e Umtiti e questo, in ottica Napoli, non è un bel segnale. A Messi e compagni non resta che appellarsi al fortino Camp Nou: 16 vittorie e due pareggi per 0-0, riporta Il Corriere dello Sport.