Baridò, affare da 800 mila euro: alla Juve veniva accostato ad Yildiz

Il Napoli guarda sempre al futuro e nelle ultime ore di mercato è stato infatti definito l’arrivo in azzurro di Francisco Barido', talento classe 2007 che la Juventus aveva strappato poco più di un anno fa grazie al lavoro del ds Giovanni Manna (allora dirigente bianconero prima di trasferirsi al Napoli nell'estate del 2024).

Come si legge sul Corriere dello Sport, Barido ha rifiutato il rinnovo di contratto con i bianconeri, in scadenza nel 2026, scegliendo di ricongiungersi proprio con Manna: il legame tra i due risale al gennaio 2024, quando fu proprio l’attuale ds azzurro a portarlo a Torino insieme all’agente Marco Sommella. L’operazione si è chiusa con un investimento contenuto, attorno ai 700-800 mila euro, una cifra che testimonia la volontà del Napoli di assicurarsi un giocatore di prospettiva senza forzare i conti. Alla Juventus, Barido era considerato uno dei giovani più interessanti del vivaio, tanto da essere accostato al percorso di Yildiz e inserito nell’orbita tra Primavera e Next Gen.