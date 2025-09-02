Barido non giocherà solo in Primavera: l'idea del Napoli per l'argentino

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, Francisco Barido, neo acquisto del Napoli appena prelevato dalla Juventus con cui non ha rinnovato, non sarà un nome esclusivamente per la Primavera: "Barido ha firmato un contratto triennale (è il limite per i calciatori minorenni) più un'opzione e galleggerà tra la Primavera (c'è anche la Youth League) e la prima squadra, dove a volte potrebbe aggregarsi". Manna conosce molto bene il giocatore avendolo portato giovanissimo alla Juventus e ora con una sorta di promessa lo ha portato a Napoli.