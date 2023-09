"Bentornato Kvaradona!", i quotidiani pazzi di Kvara: "Gara totale, è tornato!"

Il Napoli torna a vincere, Khvicha Kvaratskhelia torna a illuminare il Maradona. L'attaccante georgiano è considerato in maniera unanime il migliore

Il Napoli torna a vincere, Khvicha Kvaratskhelia torna a illuminare il Maradona. L'attaccante georgiano è considerato in maniera unanime il migliore nella vittoria azzurra sull'Udinese. Lampi, due gol sfiorati, tutte quelle giocate che lo scorso anno hanno fatto ammattire le difese in Italia e in Europa: non si arrende nemmeno dopo un clamoroso palo.

I COMMENTI. "Bentornato Kvaradona, 192 giorni dopo l'ultimo gol. Ha voglia, punta, sterza, salta l'uomo", commenta Gazzetta dello Sport, assegnando voto 7,5. Il Corriere dello Sport sale a 8: "Si procura il rigore, colpisce il palo con un sinistro al volo da poco più di un metro, un altro con il destro a giro. Sarebbero stati due gol da applausi, quelli che riceve nel momento in cui se ne va urlando sotto la Curva B dopo aver compiuto un capolavoro". Tuttosport valuta la prestazione con un 8 e osserva: "Gara totale. Dà un assaggio della sua qualità fin dai primi minuti".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 8

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

TuttoNapoli: 8,5