Beukema e Olivera verso il recupero: oggi si decide per la convocazione per Roma

vedi letture

Il Napoli domani all'Olimpico inizia il suo 2026 con l'intenzione di lanciare un segnale forte alla concorrenza. Di fronte però ci sarà la Lazio di Sarri, in cerca di punti per risalire la classifica. Antonio Conte deciderà soltanto oggi la formazione, ma dovrebbe confermare lo stesso impianto delle ultime tre gare vinte senza subire gol.

Secondo quanto riferisce Repubblica, Conte potrebbe recuperare degli elementi: ci sarà Leonardo Spinazzola che ha lavorato regolarmente (dopo la sostituzione per un affaticamento a Cremona) mentre da valutare Beukema e Olivera che quest'oggi proveranno a strappare una convocazione nel corso dell'allenamento di rifinitura.