Biasin: "Di Lorenzo ha un patto con Giuntoli, ma ADL non ha mai venduto ad una concorrente"

TuttoNapoli.net

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato anche del futuro di Giovanni Di Lorenzo e di un accordo raggiunto con la Juventus da parte del capitano del Napoli: "Di Lorenzo vuole andare alla Juve, è cosa nota. Ha un patto con Giuntoli vecchio di qualche mese. Il ragazzo ha rotto con DeLa tempo fa e messo spalle al muro ha trovato un’altra destinazione. E però ha un contratto fresco di rinnovo. Non sarà facile convincere il suo patron a lasciarlo partire.

Considerazione personale: al netto dell’ultima stagione - negativa per molti a Napoli - chi si prende Di Lorenzo fa un buon affare (e infatti Conte vorrebbe trattenerlo). Ma vi invito a rispondere a questa domanda: quanti giocatori - senza clausola (come Higuain) o a scadenza (come Zielinski) - sono stati venduti da DeLa alla concorrenza italiana? Non ce ne vengono in mente.