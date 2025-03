Bisogna resistere, Neres sta per tornare: vuole esserci già col Venezia

Nonostante l'infortunio di Anguissa, l'emergenza in casa Napoli sta per finire. Per David Neres, che s'è fermato 20 giorni fa dopo il match contro l'Udinese - i miglioramenti sono sensibili, la tabella finora è stata rispettata e - scrive la Gazzetta dello Sport - se la cattiva sorte si distrae un attimo allora contro il Venezia ci sarà modo e spazio per rivedere il brasiliano.

Conte intanto ha recuperato anche Olivera, dopo Spinazzola, come riferito ieri in conferenza stampa: "Li abbiamo recuperati, Spinazzola ha fatto tutta la gara col Como e l'abbiamo gestito anche in settimana. Mathias ha avuto un problema più serio, era anche recidivo al polpaccio, sta lavorando per essere al massimo della forma, sono tutte e due a disposizione e vedremo quale sarà la scelta più opportuna. Devo scegliere anche per il prosieguo del campionato per non fare danni fisici, sarebbe dura avere ricadute. Sono entrambi importanti".