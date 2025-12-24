Mercato a saldo zero, un esempio per spiegare come dovrà muoversi il Napoli

L'analisi dei conti al 30 settembre ha evidenziato il superamento della soglia dell'indicatore del costo del lavoro allargato sui ricavi, in misura non tale da bloccare le operazioni ma comunque da imporre il principio del saldo zero. A fare chiarezza sulla questione è il Corriere dello Sport, che propone un esempio pratico: "Ovvero: per consentire un'entrata, bisognerà prima definire un'uscita che non sposti i conti.

In sintesi, dovrà essere un mercato in totale equilibrio: per ingaggiare un giocatore spendendo una certa cifra tra lo stipendio e un'eventuale somma versata al club di provenienza, bisognerà creare lo spazio utile cedendo innanzitutto uno o più giocatori già in rosa, pareggiando perfettamente le cifre necessarie per il nuovo e senza spendere più di quanto si incassi. Esempio pratico: se l'arrivo di un calciatore comporta una spesa di 3 milioni lordi tra ingaggio e indennità di prestito, sarà necessario alleggerire con le uscite il bilancio degli stessi 3 milioni lordi, tra ricavi e ingaggi risparmiato".