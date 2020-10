'Bolla' NBA e test ogni 4 giorni: il piano per salvare la Serie A che non piace ai calciatori

Una "bolla" per evitare il collasso. Il campionato di Serie A - sottolinea l'edizione odierna di Repubblica - è appeso al filo dei contagi, lo sanno la Federcalcio e la Lega calcio, lo sanno soprattutto i club che, da mesi, faticano drammaticamente a trovare liquidità, senza abbonamenti, spettatori e sponsor che pagano poco. Per evitare il fallimento dell’intero sistema esiste solo una strada: continuare a giocare. Ad ogni costo. La riunione tra i medici sportivi delle 20 società non ha prodotto proposte utili e l’impressione collettiva è che mettere mano al protocollo, oggi, equivalga a fermarsi per non ripartire più. E allora nascono altre idee.

I vantaggi della bolla - Una, di cui nessuno vuole apertamente prendersi la paternità, l'ormai famosa "bolla". Tutte le squadre chiuse in ritiro - sul modello della NBA - anche solo per due settimane, uscendo solo per giocare, con test ogni 4 giorni. Questo permetterebbe di evitare di smaltire i molti casi senza che nel frattempo se ne aggiungano altri, non rischiando così di interrompere il campionato.

C'è un ostacolo - L’idea della "bolla", però, ha un grosso ostacolo: non piace ai calciatori, molto contrari già a maggio, quando pareva l’unica strada per riprendere il campionato fermo da marzo. I club li assecondano, ma sanno che una misura urge. E con altri giocatori importanti, irrinunciabili costretti fuori, la necessità di chiudersi diventerà evidente.