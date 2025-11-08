Bologna, che spinta col Napoli: il dato sugli spettatori ed il settore ospiti

Il Bologna sfida il Napoli Campione d'Italia e capolista sognando di accorciare in classifica. Per la sfida di domani sono attesi oltre 30.000 spettatori al Dall'Ara. Non mancheranno diverse macchie azzurre, scrive il Corriere dello Sport raccontando dei 2.500 tifosi azzurri del settore ospiti, ma anche di altri biglietti acquistati per altri settori (soprattutto in San Luca e nei distinti) considerando che la tifoseria napoletana è presente in ogni parte d'Italia.

Per la sfida, che è attesa con grande entusiasmo dalla città, certamente sarà superato il record di questa stagione per le presenze al Dall'Ara raggiunto con il Como: 28.369. E verrà anche ampliata la media che nelle prime quattro partite di stagione ha contato 27.500 spettatori. Una grande cornice di pubblico per la sfida contro i campioni d'Italia.