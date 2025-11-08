Come servire meglio Hojlund? Conte riflette su una soluzione meno difensiva

vedi letture

Un mese senza le prodezze di Rasmus Hojlund. Ne scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica, sottolineando che l'ultimo gol risale al 5 ottobre contro il Genoa. Da allora niente reti e quindi toccherà ai compagni rifornirlo nel migliore dei modi, ma servirà anche una prestazione diversa per mettere in difficoltà la difesa del Bologna.

Conte deve decidere anche per il tridente offensivo e le opzioni secondo il quotidiano sono due. La prima: schierare Lang (più di Neres) dal primo minuto con Elmas (o Politano) a destra in modo da sfruttare la maggiore imprevedibilità dell’olandese che è apparso in crescita. La seconda, invece, è più conservativa: non è escluso affatto che Conte possa confermare Elmas e Politano. Il macedone è in crescita ed è stato il più pericoloso, l'italiano è imprescindibile per equilibrio ma da qualche partita non sembra al massimo dal punto di vista della brillantezza e quindi le riflessioni sono in corso. Conte sceglierà oggi dopo la rifinitura.