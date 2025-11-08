Bologna, oggi l'unico allenamento prima del Napoli: Italiano senza due big

Soltanto oggi per Vincenzo Italiano partiranno le prove verso la sfida al Napoli di domani pomeriggio. Ieri infatti i giocatori scesi in campo giovedì hanno fatto lavoro di scarico dopo lo sforzo col Brann, giocando per 70 minuti anche in 10 uomini.

Oltre a Freuler, assenza pesante negli equilibri dei rossoblù, non sarà della partita Ciro Immobile: salvo sorprese, scrive il Resto del Carlino, l’attaccante dovrebbe rimanere fuori dai convocati per la sfida ai partenopei perché anche ieri ha lavorato a parte dopo l’infortunio muscolare e non è ancora a pieno regime ed oggi è già giornata di rifinitura.