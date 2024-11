Brividi al Maradona: alle 17.49 un brano inedito di Pino Daniele

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, la marcia di avvicinamento a una partita speciale avrà un preciso orario, le 17.49: in quel momento i cinquantamila dello stadio Maradona saranno per Pino Daniele e “Again”, il suo brano inedito.

"Un intreccio tra le città che hanno segnato la sua vita in modo significativo, Napoli e Roma. Un'anteprima assoluta, mentre da venerdì la canzone sarà ovunque: in radio e sulle piattaforme digitali. Ieri presentazione del brano con i figli a Milano".