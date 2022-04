Broja per il dopo Osimhen? Gazzetta: "E' una punta possente, un tipo alla Bobo Vieri"

Tra le opzioni del Napoli per l'eventuale sostituzione di Victor Osimhen spunta anche il nome di Armando Broja, classe 2001, centravanti del Chelsea

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra le opzioni del Napoli per l'eventuale sostituzione di Victor Osimhen spunta anche il nome di Armando Broja, classe 2001, centravanti del Chelsea in prestito al Southampton. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport lo presenta anche tecnicamente: "Ecco allora i fari puntati su Armando Broja, classe 2001, centravanti possente albanese del Chelsea, attualmente in prestito al Southampton. Un tipo alla Bobo Vieri, per capirsi: sarebbe lui il sostituto di Osimhen".