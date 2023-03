Bufera Kim in Corea: la ricostruzione di quello che è accaduto

Su Kim Min-Jae si è scatenata una bufera in patria per le parole dette dopo la gara amichevole persa a Seoul per 2-1 contro l’Uruguay

TuttoNapoli.net Su Kim Min-Jae si è scatenata una bufera in patria per le parole dette dopo la gara amichevole persa a Seoul per 2-1 contro l’Uruguay. Kim si è detto esausto e di «voler pensare solo al Napoli e non alla nazionale». Parole che hanno indispettito l’ambiente a cui il difensore ha risposto con un lungo post «Mi dispiace, le mie parole sono state travisate. Ho fatto un lungo viaggio per essere qui». Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.