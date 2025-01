Buongiorno, corsa contro il tempo per la Juve: le sensazioni da Castel Volturno

Il Napoli continua a lavorare al centro sportivo di Castel Volturno in vista della partita di sabato al Maradona contro la Juventus e l'attenzione è sulle condizioni di Alessandro Buongiorno, assente dalla trasferta di Genova. Sulle possibilità di recupero del difensore, l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive così.

"Per quel che riguarda le scelte, l’unico dubbio è relativo a Buongiorno: l’idea è che il difensore torinese cresciuto nel Toro potrà tornare nella lista dei convocati, dopo aver saltato cinque partite consecutive a causa della frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari rimediata in allenamento dopo Udine. Al momento, l’idea è che Conte potrebbe partire anche con la Juve con la formazione schierata contro la Dea: Meret in porta; linea a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera; Anguissa, Lobotka e McTominay in mediana; Politano, Lukaku, Neres nel tridente".