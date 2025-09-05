Buongiorno pronto al rientro: c'è la notizia per Fiorentina-Napoli
Alessandro Buongiorno verso il rientro in campo dal primo minuto. Dopo la panchina col Sassuolo e i minuti finali in campo col Cagliari, decisivo con l'assist per Anguissa, il centrale di Conte può tornare quanto prima titolare. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola che fa il punto della situazione.
L'obiettivo è "sviluppare il ritmo-partita, abituarsi a ritrovare il campo" e oggi l'allenamento congiunto con l'Avellino a Castel Volturno sarà un ottimo viatico per avvicinarsi al ritmo gara. "Conte ha immaginato un percorso per schierarlo dal primo minuto a Firenze. Nel programma che porta Buongiorno in campo dal primo minuto contro la Fiorentina, c'è anche il test contro l'Avellino, un avversario di livello per un appuntamento di questo tipo".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro