C'è la fila per Ambrosino: Napoli lo darà in prestito ad una condizione

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutti in attesa di notizie per Giuseppe Ambrosino, giovane attaccante del Napoli che potrebbe partire dopo la fine del ritiro. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"In attacco Giuntoli dovrà risolvere la questione Ambrosino, centravanti della Primavera che si è ben disimpegnato prima in Trentino ed ora in Abruzzo (contro l’Adana ha giocato per intero la ripresa). Lui ha la fila sia in B che ovviamente in C, ma il Napoli deve aprire ad un prestito almeno con una valorizzazione importante per “motivare” le società che vogliono il ragazzo ad impiegarlo".