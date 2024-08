C'è la fila per Cheddira: anche il Cagliari ha chiesto informazioni

vedi letture

Sull'attaccante marocchino di proprietà del Napoli in questi ultimi giorni si è inserito anche il Cagliari

Tante richieste per Walid Cheddira in questi giorni. Sull'attaccante marocchino di proprietà del Napoli in questi ultimi giorni si è inserito anche il Cagliari, che ha mostrato grande apprezzamento per il centravanti, che tanto bene si è comportato in questa fase di preparazione agli ordini di Antonio Conte nei ritiri azzurri.

"Nei discorsi tra Cagliari e Napoli è finito anche anche Walid Cheddira (26) che, ad oggi, è sicuramente in vantaggio rispetto a M’Bala Nzola (27) della Fiorentina per il nuovo attacco dei sardi. L’affondo su Walid Cheddira o per un altro centravanti può arrivare, però, solo con l’uscita di Gianluca Lapadula (34), in scadenza nel 2025 e sempre più vicino al Pisa".