C'è Milan-Lazio, ma Sarri non parlerà: in conferenza solo per metà delle gare

Niente conferenza stampa della vigilia per Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, che oggi lascerà il posto a Mattia Zaccagni. L'assenza è giustificata, informa il club, dagli accordi presi con Dazn: per la metà delle partite il tecnico dovrà parlare pochi minuti prima del calcio d'inizio, di conseguenza non sarà presente in conferenza stampa. Come detto, oggi sarà la volta di Zaccagni presentarsi davanti ai giornalisti: il nuovo esterno della Lazio parlerà alle 14, seguite la sua conferenza stampa LIVE su TMW.