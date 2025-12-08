L'attacco di Tuttosport: "Hojlund è costato 5 milioni in più di Openda. Neres 10 in meno di Conceiçao"
Così l'edizione odierna di Tuttosport attacca le scelte sul mercato della Juventus all'indomani del ko di Napoli
"Hojlund è costato cinque milioni in più di Openda. Neres dieci in meno di Conceiçao". Così l'edizione odierna di Tuttosport attacca le scelte sul mercato della Juventus all'indomani del ko di Napoli: "Napoli-Juve è anche una questione di scelte e la Juve le ha sbagliate quasi tutte nelle ultime tre campagne acquisti. Il Napoli è partito molto più forte..
Il Napoli ha vinto, nonostante le tante assenze, dimostrandosi squadra compatta e in grado di attutire le emergenze. Napoli-Juve è anche una questione di spirito di squadra e la Juve, negli ultimi tre anni, si è spesso squagliata di fronte alle prime diffi coltà, rimpiangendo sempre troppo i giocatori infortunati" scrive il quotidiano torinese.
