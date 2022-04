C'è un dato che non è da Scudetto: il Napoli ha faticato negli scontri diretti interni

A scriverlo è Tuttosport, secondo cui in queste partite il Napoli non ha dimostrato di essere da titolo

"Sei giornate alla fine di un campionato che il Napoli ha vissuto in prima linea, con il rimpianto di dover inseguire Milan e Inter per la conquista dello scudetto". A scriverlo è Tuttosport, secondo cui in queste partite il Napoli non ha dimostrato di essere da titolo: "In tre sfide casalinghe decisive per la vetta e giocate contro nerazzurri, rossoneri e Fiorentina, gli azzurri hanno conquistato soltanto un punto: poco per chi ha in mente di diventare campione d'Italia".