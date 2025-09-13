C'è un nuovo Conte: giocare in molti per giocare meglio e ridurre infortuni

C'è un nuovo Conte: giocare in molti per giocare meglio e ridurre infortuniTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:15Rassegna Stampa
di Redazione Tutto Napoli.net

C’è un nuovo Conte da stasera, scrive nel suo fondo per Repubblica il giornalista Antonio Corbo in merito a rotazioni obbligate che lo porteranno a non escludere a lungo i giocatori acquistati che per la gestione delle risorse avranno quasi tutti spazio già nelle prossime gare: "Per la serie: giocare in molti per giocare meglio e rischiare meno infortuni. Sul piano tattico intrigante il duello tra le panchine.

Temibile la Fiorentina in attacco con Moise Kean protagonista nella bizzarra nazionale di Gattuso e bene assistito da Piccoli, appare leggera al centro la Fiorentina, da sistemare in difesa. Se si presenta a tre, deve coprirsi a fatica contro Lucca prima punta ed il prevedibile mulinello del Napoli a sinistra con De Bruyne e McTominay. Rischia di essere risucchiato Dodò, quarto a destra. Dopo la scriteriata Nazionale si riparla finalmente di calcio".