C'è un nuovo Conte: giocare in molti per giocare meglio e ridurre infortuni
C’è un nuovo Conte da stasera, scrive nel suo fondo per Repubblica il giornalista Antonio Corbo in merito a rotazioni obbligate che lo porteranno a non escludere a lungo i giocatori acquistati che per la gestione delle risorse avranno quasi tutti spazio già nelle prossime gare: "Per la serie: giocare in molti per giocare meglio e rischiare meno infortuni. Sul piano tattico intrigante il duello tra le panchine.
Temibile la Fiorentina in attacco con Moise Kean protagonista nella bizzarra nazionale di Gattuso e bene assistito da Piccoli, appare leggera al centro la Fiorentina, da sistemare in difesa. Se si presenta a tre, deve coprirsi a fatica contro Lucca prima punta ed il prevedibile mulinello del Napoli a sinistra con De Bruyne e McTominay. Rischia di essere risucchiato Dodò, quarto a destra. Dopo la scriteriata Nazionale si riparla finalmente di calcio".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro