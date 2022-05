C'è una frase di ADL che 'colpisce' Mertens non solo sotto l’aspetto economico

C’è un passaggio che sembra colpire la vicenda Dries Mertens - contratto in scadenza e rinnovo ancora distante - non solo sotto l’aspetto economico

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C’è un passaggio che sembra colpire la vicenda Dries Mertens - contratto in scadenza e rinnovo ancora distante - non solo sotto l’aspetto economico: "Ci sono giocatori che diventano condizionanti per lo spogliatoio se non giocano. Dobbiamo avere il coraggio del rischio, chi non risica non rosica" è la frase etrapolata dal Corriere del Mezzogiorno dal discorso di De Laurentiis di ieri parlando del futuro sospeso e in bilico del belga.