Cagliari-Atalanta, moviola Gazzetta: braccio alto di Kossounou, manca rigore ai sardi!

vedi letture

"Al 34' del primo tempo, su cross di Deiola, Kossounou in scivolata colpisce il pallone con un braccio. Nonostante ci sia un precedente tocco di gamba, si tratta di intervento da calcio di rigore perché il braccio è molto alto e soltanto in un secondo momento si abbassa verso il resto del corpo. Pairetto invece decide per la non punibilità e il Var Paterna non ritiene la decisione meritevole di review".