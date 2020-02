Cagliari, Maran non si fida del Napoli: pensa ad un cambio modulo

Senza Nainggolan, squalificato, pazza idea di Maran che pianificherebbe un 3-5-2. Questa la notizia riportata dall'edizione odierna di Tuttosport, che ipotizza un cambio di assetto tattico per gli isolani in vista della sfida al Napoli: "Questo modulo assicurerebbe più copertura vista la forza propulsiva del centrocampo napoletano. Gaston Pereiro ha ancora bisogno di un po’ di tempo per integrarsi negli schemi e potrebbe tornare utile partendo dalla panchina per agire sulla trequarti. In quel caso il Cagliari si schiererebbe con il suo classico 4-3-1-2. Ma solo in corso d’opera".