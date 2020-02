Cagliari-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: torna Insigne, 4 dubbi per Gattuso

Quale formazione per la sfida di stasera contro il Cagliari? Gennaro Gattuso si porta dietro ancora qualche dubbio, uno per reparto più o meno. In difesa Hysaj è in vantaggio su Mario Rui, che dovrebbe rifiatare un po', con Maksimovic confermato al centro con Manolas e Di Lorenzo dall'altro lato. In mediana Fabian e Demme certi del posto, mentre Elmas potrebbe spuntarla su Lobotka per l'ultima maglia disponibile. In attacco Callejon più di Politano e Mertens favorito su Llorente. E tornerà anche il capitano Insigne. Ecco le probabili formazioni de La Gazzetta dello Sport.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Mattiello, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro, Joao Pedro; Simeone

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian, Demme, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne