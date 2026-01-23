Caiazza sul Roma: "Non distruggete Buongiorno! Ora ritroverà continuità"

Alessandro Buongiorno vive un momento complicato. Ma non va criticato, va sostenuto, scrive Salvatore Caiazza nel fondo pubblicato su Il Roma: "Alessandro Buongiorno è diventato l’oggetto delle critiche di un bel po’ di napoletani. Stampa compresa. D’altronde un giocatore viene portato in trionfo quando va bene, mentre quando fa male deve essere giudicato e distrutto. Ma non funziona così. Oggi il difensore torinese deve essere sostenuto e aiutato da tutti. Il calcio non deve avere la memoria corta e fossilizzarsi solo sul presente.

[...] Il fatto di essere rimasto per così tanto tempo in panchina vedendo giocare il “vecchio” Juan Jesus non gli ha fatto troppo bene. Massimo rispetto per il brasiliano, ma giustamente Buongiorno avrebbe voluto avere una certa continuità. Continuità che ci sarà, poiché si è fatto male Rrahmani. E quindi dovrebbe stare più sereno e cercare di fare ciò che sa fare".