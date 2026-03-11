Rocchi non incontrerà più gli allenatori ma solo i presidenti: pressioni di Inter e Juve

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi non incontrerà più gli allenatori ma solo i presidenti: Inter e Juve hanno fatto pressioni. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Simonelli (presidente della Lega Serie A, ndr) oggi parteciperà a Sofia all’assemblea delle Leghe europee, occasione di confronto con i vertici degli altri campionati. Non è un caso che si presenti all’incontro con uno studio comparato dei sistemi arbitrali dei principali tornei. Poi relazionerà i club nell’assemblea che si terrà nel pomeriggio del 23 marzo, il giorno clou, lo stesso in cui il designatore Rocchi incontrerà al mattino i presidenti".

Le pressioni delle Big

Curiosità a margine: sono state Inter e Juve a fare pressioni affinché il colloquio fosse limitato ai soli dirigenti e non allargato agli allenatori, come inizialmente previsto. Troppo elevato è il livello di tensione dei tecnici. Ma soprattutto la questione primaria è politica, prima ancora che tecnica.