Rocchi non incontrerà più gli allenatori ma solo i presidenti: pressioni di Inter e Juve
Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi non incontrerà più gli allenatori ma solo i presidenti: Inter e Juve hanno fatto pressioni. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Simonelli (presidente della Lega Serie A, ndr) oggi parteciperà a Sofia all’assemblea delle Leghe europee, occasione di confronto con i vertici degli altri campionati. Non è un caso che si presenti all’incontro con uno studio comparato dei sistemi arbitrali dei principali tornei. Poi relazionerà i club nell’assemblea che si terrà nel pomeriggio del 23 marzo, il giorno clou, lo stesso in cui il designatore Rocchi incontrerà al mattino i presidenti".
Le pressioni delle Big
Curiosità a margine: sono state Inter e Juve a fare pressioni affinché il colloquio fosse limitato ai soli dirigenti e non allargato agli allenatori, come inizialmente previsto. Troppo elevato è il livello di tensione dei tecnici. Ma soprattutto la questione primaria è politica, prima ancora che tecnica.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lecce
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro