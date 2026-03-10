Rinnovo McTominay: dialoghi in corso con agenti, due ipotesi per futuro

Il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti e Scott McTominay è pronto a tornare in campo con il rientro poi in squadra per la gara di sabato contro il Lecce. Intanto è sempre attuale il tema relativo al suo futuro e quindi al rinnovo di contratto. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola ne parla con tutti gli aggiornamenti del caso. "Il Napoli discute con il suo entourage per il rinnovo del contratto, si lavora al fine di allungare l'intesa aumentando l'ingaggio che percepisce Scott, un centrocampista di spessore internazionale che vanta 23 gol, 9 assist e un rigore procurato da quando indossa la maglia azzurra".

L'annuncio di Conte sulle condizioni di McTominay

"Adesso speriamo di recuperare anche McTominay, è naturale che Anguissa e De Bruyne devono ritrovare la miglior condizione anche se Kevin è rientrato in discrete condizioni fisiche. In questo momento non possiamo fare regali a nessuno", le sue parole in diretta tv. Poi a domanda simile, Conte aveva così risposto in conferenza su McT e anche sugli altri infortunati: "Aspettiamo il recupero di altri come McTominay, dopo la sosta forse ci sarà il recupero di Giovanni Di Lorenzo, per Neres dobbiamo aspettare a fine aprile", le sue parole di sabato scorso post-Torino.