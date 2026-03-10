Infortunio Vergara, spuntano tempi di recupero: le partite che salterà

Antonio Vergara si ferma. Ko col Torino, cambio all'intervallo e ora attesa per i tempi di recupero. Secondo Repubblica saranno almeno due le partite che sarà costretto a saltare. In attesa di novità ufficiali. Con anche la Nazionale che non potrà contare su di lui per i playoff di fine mese in vista del Mondiale.

"Se gli ultimi esami dovessero confermare l’ipotesi della fascite plantare, Vergara sarebbe costretto a saltare il match di Lecce in programma sabato, ma ci sarebbero poche possibilità pure per la trasferta di Cagliari (in calendario venerdì 22 alla Unipol Domus Arena) prima della sosta del campionato. L’infortunio gli costerà la probabile convocazione in Nazionale: Rino Gattuso stava pensando di inserirlo nel gruppo per gli spareggi Mondiali".