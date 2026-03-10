Infortuni Di Lorenzo e Neres: aggiornamenti sui loro tempi di recupero
Giovanni Di Lorenzo e David Neres sono, con Amir Rrahmani, gli ultimi infortunati che rientreranno nelle prossime settimane per permettere a Conte di riavedere di nuovo la rosa al completo. Ma quanto ancora bisognerà aspettare? Ne parla il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.
"Il futuro riserva delle speranze anche per il rientro di Di Lorenzo, Conte ha parlato dell'ipotesi concreta di riportarlo in campo dopo la sosta mentre per Neres bisognerà aggiornarsi a fine aprile al fine di capire se potrà rivelarsi utile nelle ultime gare della stagione".
