Infortuni Di Lorenzo e Neres: aggiornamenti sui loro tempi di recupero

Infortuni Di Lorenzo e Neres: aggiornamenti sui loro tempi di recuperoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
martedì 10 marzo 2026, 10:50Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Giovanni Di Lorenzo e David Neres sono, con Amir Rrahmani, gli ultimi infortunati che rientreranno nelle prossime settimane per permettere a Conte di riavedere di nuovo la rosa al completo. Ma quanto ancora bisognerà aspettare? Ne parla il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

"Il futuro riserva delle speranze anche per il rientro di Di Lorenzo, Conte ha parlato dell'ipotesi concreta di riportarlo in campo dopo la sosta mentre per Neres bisognerà aggiornarsi a fine aprile al fine di capire se potrà rivelarsi utile nelle ultime gare della stagione".