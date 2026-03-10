Retroscena De Bruyne: ha l'11% di massa grassa e il fuoco negli occhi

Il centrocampista è stato operato il 29 ottobre ad Anversa con un intervento riuscito senza complicazioni. Dopo è iniziato percorso di riabilitazione

Kevin De Bruyne è tornato in ottima forma e sabato ha anche ritrovato il campo con il nuovo debutto nel finale contro il Torino al Maradona. Il Corriere dello Sport oggi in edicola si sofferma sul suo stato fisico e conferma quanto tutti avevano sospettato anche solo guardandolo. KDB, infatti, è tornato più asciutto di quando è partito con l'11 percento di massa grassa e il fuoco negli occhi con la voglia di festeggiare da protagonista i 35 anni in America durante il Mondiale.

De Bruyne, dall'infortunio al ritorno in campo

Kevin De Bruyne - pronto per lui nuovo ruolo - si era infortunato il 25 ottobre 2025 al Maradona contro l'Inter - dopo aver calciato e realizzato un rigore - riportando una lesione di alto grado al bicipite femorale destro. Il centrocampista belga è stato operato il 29 ottobre ad Anversa, in Belgio, con un intervento riuscito senza complicazioni. Dopo l’operazione è iniziato il percorso di riabilitazione in Belgio, con tempi di recupero stimati tra tre e quattro mesi. Il 22 febbraio il ritorno in Italia e sabato quello in campo. Un lungo calvario che ha avuto finalmente fine per Kdb.