Calciomercato Napoli, 70mln già spesi: futuro in bilico per 8 big

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Mercato Napoli in stand-by: Allegri decide tra cessioni, conferme e nuovi innesti.

Il mercato del Napoli sembra vivere una fase di apparente stallo, ma la società ha già completato due operazioni di grande peso con i riscatti definitivi di Rasmus Hojlund e Alisson Santos per una cifra complessiva vicina ai 70 milioni di euro. Due investimenti importanti su giocatori giovani e di prospettiva, destinati a rappresentare sia un valore tecnico immediato sia un possibile patrimonio economico futuro. La strategia del club è chiara: la rosa è già competitiva e necessita di essere soltanto ritoccata, non stravolta, anche se l’età media elevata e i tanti impegni tra campionato, Champions e Coppa Italia impongono una gestione attenta delle risorse.

Allegri chiamato a scegliere tra esuberi e big in bilico

Molto del futuro azzurro dipenderà dalle cessioni e dalle valutazioni di Massimiliano Allegri nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Diversi giocatori rientrati dai prestiti, come Lindstrom, Cajuste e Folorunsho, sono destinati a una nuova partenza, mentre altri profili come Lang e Rafa Marin possono ancora ritagliarsi spazio. Sarà soprattutto decisiva la gestione degli "otto big in bilico": dai portieri Meret e Milinkovic-Savic fino ad Anguissa, Lobotka, Lukaku, De Bruyne, Olivera e Vergara. Tra contratti in scadenza, ingaggi elevati e offerte ricevute, il Napoli riflette senza fretta, consapevole che "la fretta diventa cattiva consigliera" nella costruzione della squadra del futuro. A riportarlo è l'edizione odierna di Repubblica.