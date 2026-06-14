Bilancio SSCNapoli, rosso dopo il biennio Conte: la cifra da sanare con Allegri

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Napoli, bilancio in rosso dopo gli investimenti: con Allegri torna la linea sostenibile.

La gestione di Aurelio De Laurentiis è sempre stata caratterizzata da "zero debiti, tante plusvalenze e gestione virtuosa dei conti", una linea che ha permesso alla SSC Napoli di mantenere una solidità economica rara nel panorama italiano. Il biennio con Antonio Conte ha però segnato un cambio di rotta, con investimenti importanti sul mercato e una crescita dei costi che, nonostante le plusvalenze generate dalle cessioni di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, hanno portato il club a chiudere con un passivo da monitorare.

Il rosso da sanare e il nuovo equilibrio con Allegri

Secondo quanto riportato da Il Mattino, "il Napoli ha 20 milioni di rosso in bilancio", una cifra comunque contenuta se confrontata con le difficoltà economiche di molte altre grandi società italiane. Il club potrebbe rientrare immediatamente nel verde con alcune cessioni nella finestra del 29 e 30 giugno, ma non ci sarebbe particolare urgenza. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, ormai pronto a iniziare la sua avventura in azzurro, la società punta a tornare a una politica di investimenti più ragionata, valorizzando soprattutto il patrimonio tecnico già presente in rosa.