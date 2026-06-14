Futuro Lucca, due club di Serie A interessati all'azzurro: la formula
Il mercato italiano entra nel vivo e tra le protagoniste c’è anche il Genoa di Daniele De Rossi, intenzionato a costruire una squadra sempre più italiana. Dopo la conferma di Tommaso Baldanzi dalla Roma, il club rossoblù guarda con interesse a Lorenzo Lucca, rientrato al Napoli dopo l’esperienza al Nottingham Forest. L’idea è quella di un prestito per l’attaccante classe 2000, seguito anche dal Bologna, con i "primi contatti esplorativi avviati per un affare che potrebbe decollare nelle prossime settimane".
Futuro Vergara, il Como monitora
Sul fronte delle giovani promesse, il Como continua a seguire con attenzione Antonio Vergara, talento di proprietà del Napoli, mentre resta vivo il sogno di riportare Nico Paz dal Real Madrid. A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport.
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