Futuro Lucca, due club di Serie A interessati all'azzurro: la formula

Futuro Lucca, due club di Serie A interessati all'azzurro: la formulaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:30Rassegna Stampa
di Antonio Noto
Tuttosport: Genoa e non solo su Lorenzo Lucca, Como interessato ad Antonio Vergara.

Il mercato italiano entra nel vivo e tra le protagoniste c’è anche il Genoa di Daniele De Rossi, intenzionato a costruire una squadra sempre più italiana. Dopo la conferma di Tommaso Baldanzi dalla Roma, il club rossoblù guarda con interesse a Lorenzo Lucca, rientrato al Napoli dopo l’esperienza al Nottingham Forest. L’idea è quella di un prestito per l’attaccante classe 2000, seguito anche dal Bologna, con i "primi contatti esplorativi avviati per un affare che potrebbe decollare nelle prossime settimane".

Futuro Vergara, il Como monitora

Sul fronte delle giovani promesse, il Como continua a seguire con attenzione Antonio Vergara, talento di proprietà del Napoli, mentre resta vivo il sogno di riportare Nico Paz dal Real Madrid. A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport.

 