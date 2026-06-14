Vice Di Lorenzo, riprende quota la pista Norton-Cuffy: il Genoa apre alla cessione

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Napoli su Norton-Cuffy: Manna accelera, restano vive le piste Khalaili e Dodò.

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per rinforzare la corsia destra e tra i nomi in cima alla lista del direttore sportivo Giovanni Manna prende sempre più quota quello di Brooke Norton-Cuffy del Genoa. Il giovane difensore inglese viene considerato uno dei profili più interessanti per affiancare Di Lorenzo nella prossima stagione, con il club azzurro che lo segue da tempo e ha già avviato i primi contatti esplorativi. Il Genoa, dal canto suo, considera il classe 2004 il proprio "gioiellino" e ha fatto capire che di fronte alla giusta offerta potrebbe lasciarlo partire.

Le alternative: Khalaili e Dodò restano in corsa

Norton-Cuffy rappresenta una pista concreta, ma il Napoli mantiene aperti anche altri tavoli per il ruolo di esterno destro. Resta infatti viva la candidatura di Khalaili, con cui gli azzurri hanno già trovato un accordo sull'ingaggio, mentre prosegue la trattativa con l'Union Saint-Gilloise, che continua a chiedere una cifra elevata per il suo cartellino. Sullo sfondo c'è anche Dodò della Fiorentina: il profilo ideale è stato individuato e i prossimi giorni saranno decisivi per portare avanti le operazioni in parallelo e arrivare alla "scelta definitiva" senza attendere troppo.