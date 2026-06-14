Lazio, mercato a saldo zero: si apre l'ipotesi della cessione di un big
La Lazio si trova davanti a una situazione delicata sul piano economico e societario. Dopo il comunicato ufficiale con cui il club ha confermato, senza citarlo esplicitamente, il vincolo legato al "mercato a saldo zero", restano ancora dubbi sull'entità precisa della somma necessaria per rientrare nei parametri federali. Secondo il Corriere dello Sport, le stime oscillano tra uno scenario più ottimistico di circa 4 milioni di euro e uno più preoccupante che potrebbe arrivare fino a 15 milioni.
Il bivio di Lotito tra ripianamento e cessioni
Le norme attuali permettono alla società di rientrare attraverso diverse modalità, tra cui versamenti dei soci, aumenti di capitale, copertura delle perdite o l'utilizzo delle risorse derivanti dalle future cessioni dei calciatori. In passato Claudio Lotito è intervenuto personalmente per sbloccare gli indici economici della Lazio, ma oggi il quadro appare più complesso anche per l'assenza di riserve di utili. Se il deficit dovesse avvicinarsi ai 15 milioni, il club potrebbe essere costretto a sacrificare un giocatore di valore, con la possibile cessione di Christos Mandas ancora sullo sfondo dopo il rallentamento della trattativa con il Bournemouth. Il presidente biancoceleste è ora davanti a una scelta decisiva: ripianare per tornare a operare sul mercato oppure restare fermo, con il rischio di vedere bloccati anche i rinnovi contrattuali.
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