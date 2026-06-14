Repubblica svela: "Allegri vuole un terzino", gli obiettivi sulla fascia

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Napoli, Allegri chiede un terzino: Khalaili e Norton-Cuffy tra gli obiettivi.

Massimiliano Allegri è pronto a mettere la sua impronta sul nuovo Napoli e, secondo quanto riportato da La Repubblica, una delle prime richieste del tecnico riguarda l’acquisto di un nuovo esterno destro. Si tratta di una necessità già presente nei piani del club azzurro, che vuole garantire un’alternativa di livello a Giovanni Di Lorenzo in vista di una stagione ricca di impegni tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Khalaili costa troppo, avanza la pista Norton-Cuffy

Il primo nome nella lista resta Anan Khalaili: il Napoli ha già raggiunto l’intesa con il calciatore e la sua famiglia, ma la distanza con l’Union Saint-Gilloise rimane importante, visto che il club belga continua a chiedere 25 milioni di euro. Per questo motivo gli azzurri valutano anche altre soluzioni, con Dodò della Fiorentina che resta sullo sfondo e Brooke Norton-Cuffy del Genoa che guadagna terreno grazie a una valutazione più accessibile di circa 15 milioni. Il piano del Napoli è quello di affiancare un giovane di prospettiva a Di Lorenzo, che resterà il titolare, concedendo però al nuovo innesto spazio e continuità nelle numerose gare della prossima stagione.