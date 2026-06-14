Avanti per i rinnovi di Lobotka e Di Lorenzo, Tuttosport: "Segnali positivi"

Avanti per i rinnovi di Lobotka e Di Lorenzo, Tuttosport: "Segnali positivi"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:30Rassegna Stampa
di Antonio Noto
Rinnovi Napoli, si lavora per prolungare i contratti di Lobotka e Di Lorenzo: segnali positivi.

Il Napoli continua a muoversi sul fronte dei rinnovi per consolidare la struttura della squadra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono stati avviati i primi contatti con Stanislav Lobotka per estendere il contratto attualmente in scadenza, con le parti che valutano un nuovo accordo fino al 2028 o al 2029. I colloqui sarebbero iniziati con "primi approcci positivi", segnale della volontà reciproca di proseguire insieme.

Di Lorenzo verso il 2029, il Napoli blinda i suoi leader

Oltre al centrocampista slovacco, la dirigenza azzurra lavora anche al prolungamento del contratto di Giovanni Di Lorenzo, con l’obiettivo di estendere l’accordo del capitano fino al 2029. La strategia del club è quella di confermare i punti di riferimento dello spogliatoio, garantendo continuità al progetto tecnico della nuova era targata Massimiliano Allegri e mantenendo una base solida per affrontare gli impegni futuri.