Mercato prudente nonostante un discreto budget: la cifra a disposizione di Manna

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Napoli, mercato senza fretta: Gila resta un obiettivo, valutazioni su Anguissa e Lukaku.

Il Napoli si avvicina alla nuova stagione con una strategia di mercato improntata alla prudenza. Dopo aver scelto Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il direttore sportivo Giovanni Manna preferisce muoversi con calma nonostante un budget stimato tra i 70 e gli 80 milioni di euro. L’idea è quella di evitare operazioni troppo costose in una fase iniziale del mercato, quando i prezzi sono ancora particolarmente elevati, puntando invece su trattative mirate e sostenibili. Scrive Il Mattino in edicola oggi.

Gila resta nel mirino, Anguissa e Lukaku osservati speciali

Tra gli obiettivi principali del Napoli c’è Mario Gila, per il quale il club azzurro avrebbe già trovato un’intesa di massima con il giocatore per un contratto di cinque anni. La trattativa con la Lazio, però, resta complessa a causa della distanza economica tra le società e della volontà del nuovo ct Gennaro Gattuso di valutare il difensore spagnolo. Sul fronte cessioni, gli agenti di Anguissa hanno chiesto informazioni sulla valutazione del centrocampista. Da monitorare anche il futuro di Romelu Lukaku: i rapporti positivi tra Aurelio De Laurentiis e l’agente Federico Pastorello potrebbero rendere più semplice un eventuale addio in presenza di offerte convincenti.