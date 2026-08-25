Lista Serie A: il Napoli avrà un problema a gennaio col ritorno di Buongiorno

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Il futuro di Pasquale Mazzocchi resta uno dei nodi da sciogliere in casa Napoli per un Napoli che ha un grosso problema di liste. Il terzino azzurro potrebbe infatti trovare sempre meno spazio, non soltanto nelle scelte di Massimiliano Allegri ma anche per una questione legata alla composizione delle liste. A fare il punto è Il Mattino, che spiega la situazione dell'esterno napoletano.

Napoli, servirà una cessione di un over a gennaio

"Il Napoli è andato a Genova sabato scorso con già le liste piene. Mazzocchi, al netto dei problemi di sovraccarico al ginocchio, non sarebbe stato comunque tra i convocati visto che i 17 Over23 previsti dal regolamento sono stati già raggiunti. E pensare che in questo momento c’è anche Alessandro Buongiorno fuori dall’elenco. Una modifica che andrà operata a gennaio, quando le liste si potranno correggere. Questo significa che il club già sa di dover cedere qualcuno in inverno. Sperando, stavolta, di farsi trovare pronti. Quindi il futuro del terzino napoletano resta in dubbio in questo momento, rischia di restare escluso dalla lista italiana e europea. E le opzioni come Cagliari o Sassuolo sono state (per ora) rispedite al mittente".