Calciomercato Napoli, quanti nodi: dal caso Lukaku ai rientri di Lucca e Lang

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Il Napoli prepara il prossimo calciomercato con una strategia chiara: tutti i dettagli sulle prossime mosse

Il Napoli prepara il prossimo mercato con una strategia chiara: investire sui giovani e intervenire con pochi acquisti mirati per rafforzare una rosa già competitiva. Secondo quanto evidenzia il Corriere dello Sport, uno dei punti di partenza dell’analisi riguarda l’età media della rosa. Il quotidiano sottolinea infatti che “con 28 anni di media è la rosa più esperta della Serie A per giocatori impiegati”. Un dato che spinge la società a guardare con maggiore attenzione ai profili più giovani.

Attualmente i calciatori sotto i 25 anni sono pochi

Come ricorda il giornale, “i soli under 25 sono Gilmour e Gutierrez con 24 anni, Hojlund, Alisson e Vergara con 23 e Giovane con 22”. Un nucleo su cui il club potrebbe costruire parte del futuro tecnico. Restano però diversi nodi da sciogliere all’interno della rosa. Il Corriere dello Sport evidenzia che “è da decifrare il futuro di Lukaku, 33 anni a maggio, Juan Jesus, 35 a giugno, Anguissa in scadenza nel 2027 e soprattutto di Lucca e Lang”. Due giocatori sui quali il Napoli ha investito molto nell’ultima estate.

Il quotidiano ricorda infatti che “Lucca e Lang rappresentano un investimento da 70 milioni complessivi, ma sono stati ceduti in prestito a gennaio per volontà di Conte”. Una scelta che apre interrogativi sul loro futuro nella prossima stagione.