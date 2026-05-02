Roma, occhi sul Napoli per la rivoluzione: Massara via, si punta su Manna

vedi letture

Ryan Friedkin è arrivato nella Capitale per avviare operativamente la nuova Roma. Il primo dossier sul tavolo è quello del direttore sportivo.

Ryan Friedkin è a Roma e la sua presenza in città segna un momento di svolta per il club giallorosso. Secondo il Corriere dello Sport, il weekend del patron americano nella Capitale non sarà una visita di cortesia ma l'avvio operativo della nuova Roma: una fase di transizione che coinvolgerà la struttura dirigenziale del club e che avrà ricadute importanti sul mercato estivo e sulla costruzione della rosa per la prossima stagione.

Massara lascia la Roma? La permanenza del ds è sempre più in bilico: il casting per il successore è già nel vivo

Il primo dossier sul tavolo di Friedkin riguarda proprio la figura del direttore sportivo. La posizione di Massara è ogni giorno più precaria: il dirigente lavora in silenzio, concentrato soprattutto sulle operazioni in uscita e sulla necessità di generare plusvalenze entro il 30 giugno, ma il suo futuro alla Roma appare ormai segnato. Come spiega il Corriere dello Sport, il casting per il nuovo ds è già entrato nel vivo: la proprietà cerca un uomo di calcio che conosca bene il campionato italiano, capace di scovare talenti e costruire squadre competitive senza sprechi.

Nuovo ds Roma, i quattro candidati: D'Amico, Sogliano, Manna e Nani nel mirino di Friedkin

Quattro nomi, tutti di spessore. Secondo il Corriere dello Sport, i profili attualmente valutati dalla Roma per il ruolo di direttore sportivo sono D'Amico, Sogliano, Manna e Nani dell'Udinese: dirigenti con esperienze significative in Serie A, capaci di costruire squadre competitive con intelligenza e senza sprechi. Profili molto diversi tra loro per caratteristiche e background, ma tutti accomunati dal fatto di aver lasciato tracce importanti nei club in cui hanno operato. La scelta di Friedkin su chi guiderà la prossima Roma sarà uno dei segnali più eloquenti delle ambizioni del club per il futuro.