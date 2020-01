Callejon-Mertens, entro fine mese nuovo summit per i rinnovi

Entro fine mese ci sarà un altro incontro per discutere dei rinnovi di chi ha il contratto in scadenza: José Maria Callejon e Dries Mertens. Stando a quanto riferito da Tuttosport, non è arrivata l'intesa per il prolungamento, ma prima della fine di gennaio ci sarà un nuovo summit per discuterne. Se non dovesse essere raggiunto l'accordo, poi, da febbraio in avanti i due azzurri comincerebbero a guardarsi intorno seriamente e potrebbero già firmare con un altro club in cui trasferirsi poi la prossima estate.