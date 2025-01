Calvarese su Tuttosport: "La mia moviola di Napoli-Juve. Chiffi commette un solo errore"

Nel corso del suo articolo di fondo su Tuttosport, l'ex fischietto Gianpaolo Calvarese ha commentato l'arbitraggio di Chiffi in Napoli-Juventus: "Lukaku chiede rigore per presunto fallo di mano di Gatti, ma non c’è nulla e fa bene Chiffi a lasciar correre. La posizione del braccio destro infatti è dinamicamente consona, il calciatore addirittura non guarda il pallone, l’arto è stretto e l’impatto del tutto casuale. Mai calcio di rigore. Ineccepibile il penalty per fallo di Locatelli su McTominay (...).

Nel primo tempo, invece, sbaglia Chiffi a non sanzionare un fallo di Thuram su Anguissa: vero che il bianconero prende prima il pallone, ma poi è il camerunese a toccare la sfera, e alla fine arriva un intervento di Thuram sulla sua gamba, col piede di richiamo. Regolare il vantaggio bianconero".